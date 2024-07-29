Про це Укренерго повідомило в Телеграмі.
“Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень”, – йдеться у повідомленні.
Також відомо, що станом на 24 липня після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків.
“На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії”, – йдеться у повідомленні.
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