Про це повідомила пресслужба Альянсу.

У навчаннях братимуть участь понад 60 літаків, зокрема винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, хоча використання бойової зброї не передбачено. До навчань долучаться тринадцять країн-членів НАТО.

“Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерного стримування Альянсу та надсилає чітке повідомлення будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме та захищатиме всіх членів Альянсу”, – прокоментував навчання Генсек Альянсу Марк Рютте.

Щорічні ядерні навчання НАТО відбуваються кожного жовтня, залучаючи близько 2000 військових з восьми авіабаз. Під час навчань використовують різні типи літаків: від винищувачів до літаків-заправників і розвідувальних засобів. Основні польоти цього року пройдуть над Бельгією, Нідерландами, Данією, Великобританією та Північним морем.

НАТО підкреслює, що ці заходи спрямовані на забезпечення надійності ядерного стримування. В Альянсі нагадали, що фундаментальною метою ядерного арсеналу є збереження миру і запобігання агресії. Також цього року голландський винищувач F-35A вперше був оголошений готовим до виконання ядерних завдань.

Тим часом, 25 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про можливі зміни в доктрині застосування ядерної зброї. Нові положення стосуватимуться використання ядерної зброї проти країн, які підтримуються ядерними державами, а також у відповідь на масовані повітряно-космічні загрози, включно з безпілотниками.