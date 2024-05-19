У понеділок, 20 травня, в Україні знову вимикатимуть світло за графіками з 18:00 по 00:00.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачі в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, у двох областях України – Полтавській та Харківській – можливі аварійні відключення електроенергії.