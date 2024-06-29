Адміністрація президента США Джо Байдена у понеділок, 1 липня, оголосить про новий пакет допомоги для України та надасть зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву двох американських чиновників.

Очікується, до пакета військової допомоги у сфері зброї, який буде оприлюднений у понеділок, увійдуть ракети-перехоплювачі ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Новий пакет буде надано в рамках Президентського механізму скорочення видатків, який дає змогу швидко переправляти оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників. Від 2022 року Сполучені Штати надали Україні військову допомогу на суму понад 50 мільярдів доларів.

Видання наголошує, що адміністрація Байдена реагує на відчайдушні запити України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія завдала ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.