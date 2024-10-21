У понеділок, 21 жовтня, на засіданні Ради Безпеки ООН обговорюватимуться злочини Росії проти українського народу.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“Тривала російська агресія, включно з атаками Росії на мирних жителів, інфраструктуру (порти, енергетику, ядерну промисловість), злочини проти військовополонених і затриманих цивільних осіб; перспективи вирішення конфлікту сьогодні на засіданні Ради Безпеки ООН о 15:00 за східним часом, 22:00 за Києвом”, – написав Кислиця.

Це засідання скликано у відповідь на систематичні атаки на мирних жителів, життєво важливу інфраструктуру України та жорстоке поводження з військовополоненими та затриманими цивільними особами.

Нагадуємо, що сьогодні, 21 жовтня, окупанти стратили двох українських бійців поблизу населеного пункту Селидове.