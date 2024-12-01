Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 06:00 до 22:00.

“Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада”, – йдеться у повідомленні.

Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.

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