2 грудня енергетики з 07:00 до 22:00 застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 06:00 до 22:00.

“Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада”, – йдеться у повідомленні.

Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.