Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:
07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
08:00 – 10:00 – дві черги відключень;
10:00 – 11:00 – одна черга відключень;
11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 06:00 до 22:00.
“Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада”, – йдеться у повідомленні.
Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.
- Останні ракетні атаки РФ збільшили ймовірність тривалих відключень електроенергії цієї зими, — ЗМІ
- Шмигаль: Ситуація в енергосистемі України складна, але контрольована
- З Нового року Україна щомісяця отримуватиме 1,5 мільярди євро від заморожених російських активів