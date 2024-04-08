Початковий дебіт прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу.

Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища станом на 1 січня 2023 року, початкові загальні запаси нафти по продуктивних горизонтах становлять 5,9 млн тонн, газу – 468 млн кубометрів .

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Дякую співробітникам «Укрнафти», які дослідили це відносно молоде родовище, відкрите в 1990 році, та готуються звести два нових об’єкти, щоб отримати цінний ресурс для української економіки», – зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Цільовим об’єктом дорозвідки з подальшою експлуатацією є менілітові відклади палеогену.

Обидві свердловини плануються, як похилоскеровані. Перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498-2627 м. Її глибина по вертикалі – 2677 метрів.

Друга має дістатися ресурсу і розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502-2647 м. Глибина свердловини по вертикалі – 2672 м. Початковий дебіт – 25 тонн на добу.