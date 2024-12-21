Науковці припускають, що бідолашний Ramo загинув від отрути, яку місцеві жителі застосували проти гризунів.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Національного природного парку “Тузлівські лимани”.

“Птах цей непростий, а дуже рідкісний, занесений до Червоної книги України – мартин каспійський або чорноголовий реготун, звуть його RAMO, зі супутниковим датчиком на спині та кільцями на лапах”, — пишуть науковці парку.

Окільцювали птаха в румунській дельті Дунаю (о.Сахалін). Ramo літав до окупованого Криму, часто бував і перелітав як через території національного природного парку “Тузлівські лимани” так і Нижньодністровського нацпарку.

За отриманими координатами з датчика співробітниками Парку було встановлено місце — Ізмаїльський район, неподалік села Трудове.

Співробітники парку зазначають, що пошуки були нелегкими. Птах, скоріш за все, загинув три тижні тому, оскільки упродовж такого періоду передавач давав сигнал з однієї точки.

У болоті, серед густого очерету сам передавач і птаха шукав Вадим Самсон, начальник Шаганського відділення Парку.

“Найбільш ймовірною причиною смерті в цей період може бути отруєння, оскільки птах шукає їжу на полях, де є отруєне зерно (порушення правил під час боротьби з гризунами мишоподібними). Ослаблений птах загинув на ставку і його вітром забило в очерет. Там ми його і знайшли. Прикро, що мартин каспійський закінчив свій життєвий шлях, але ми отримали важливу наукову інформацію”, — йдеться в дописі.