Співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКС) Литви з 27 вересня до 1 жовтня виявили чотири вантажі з різними предметами військового призначення в пасажирських поїздах, що прямували з Калінінграда до Москви. Перехоплені митниками товари будуть передані для ЗСУ як допомога.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

У вівторок, 1 жовтня, співробітники МКС Литви під час огляду в поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва на залізничній станції Кибарта виявили та затримали поштову посилку з предметами можливого військового призначення – камуфляжними штанами.

«Вважається, що зазначені камуфляжні штани призначені для військових сил Російської Федерації у війні проти України. Всього затримано 5 одиниць камуфляжних штанів», – йдеться у повідомленні.

У понеділок, 30 вересня, аналогічний вантаж із п’ятьма одиницями маскувальних сіток був перехоплений на в поїзді, що прямував з Калінінграда.

У цих же потягах, перехоплених митниками впродовж 27-29 вересня, також перебували ще дві партії товарів військового призначення для російських військових – маскувальні сітки для приховування гармат.

За словами митників, такі вантажі для російської армії зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії. Конфіскований товар незабаром передасть литовська митниця як допомогу Україні.