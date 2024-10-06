Про це повідомляє литовське видання LRT.
У вівторок, 1 жовтня, співробітники МКС Литви під час огляду в поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва на залізничній станції Кибарта виявили та затримали поштову посилку з предметами можливого військового призначення – камуфляжними штанами.
«Вважається, що зазначені камуфляжні штани призначені для військових сил Російської Федерації у війні проти України. Всього затримано 5 одиниць камуфляжних штанів», – йдеться у повідомленні.
У понеділок, 30 вересня, аналогічний вантаж із п’ятьма одиницями маскувальних сіток був перехоплений на в поїзді, що прямував з Калінінграда.
У цих же потягах, перехоплених митниками впродовж 27-29 вересня, також перебували ще дві партії товарів військового призначення для російських військових – маскувальні сітки для приховування гармат.
За словами митників, такі вантажі для російської армії зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії. Конфіскований товар незабаром передасть литовська митниця як допомогу Україні.
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