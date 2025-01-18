Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив у коментарі РБК-Україна, чому так сталося.

За його словами, одна з балістичних ракет була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки й від вибухової хвилі під час бойової роботи.

“Результати збиття підтверджені обʼєктивним контролем. Однак фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю. І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття”, пояснив Ігнат.

Нагадаємо, ранкова атака РФ по Києву призвела до значних руйнувань в районі ст. метро “Лук’янівка”, що в Шевченківському районі міста. Тут пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, у місцевих мешканців деякий час були проблеми з водою.

За даними керівника КМВА Тимура Ткаченка, в результаті ракетної атаки загинули четверо людей, ще троє осіб отримали поранення. 