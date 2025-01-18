Вранці 18 січня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Попри їх збиття, це призвело до серйозних руйнувань у столиці.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив у коментарі РБК-Україна, чому так сталося.

За його словами, одна з балістичних ракет була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки й від вибухової хвилі під час бойової роботи.

“Результати збиття підтверджені обʼєктивним контролем. Однак фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю. І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття”, — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, ранкова атака РФ по Києву призвела до значних руйнувань в районі ст. метро “Лук’янівка”, що в Шевченківському районі міста. Тут пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, у місцевих мешканців деякий час були проблеми з водою.

За даними керівника КМВА Тимура Ткаченка, в результаті ракетної атаки загинули четверо людей, ще троє осіб отримали поранення.