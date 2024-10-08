Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Сил оборони України знищили 18 російських безпілотників. Ще один дрон завернули летіти назад у Росію.
ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.
Двома балістичними ракетами росіяни вдарили по Одещині. Їх запустили з окупованого Криму.
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