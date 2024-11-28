Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що Силам ППО вдалося збити 79 ракет і 35 безпілотників.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу:

  • три зенітні керовані ракети С-300;
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
  • 28 крилатих ракет “Калібр”;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 97 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

Повітряні сили знищили:

  • 76 крилатих ракет Х-101/”Калібр”;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 35 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Зазначається, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.