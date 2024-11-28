Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що Силам ППО вдалося збити 79 ракет і 35 безпілотників.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу:
- три зенітні керовані ракети С-300;
- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- 28 крилатих ракет “Калібр”;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 97 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.
Повітряні сили знищили:
- 76 крилатих ракет Х-101/”Калібр”;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 35 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).
Зазначається, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.
- РФ завдала ударів “Калібрами” з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі в кількох областях, — Зеленський
- Екстрені відключення електроенергії в Україні можуть тривати до вечора, — YASNO
- Армія РФ обстріляла Одещину: пошкоджено будинки, є постраждалий