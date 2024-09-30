У ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну трьома ракетами різних типів та 73 дронами "Шахед". Сили оборони знищили одну ракету та 67 дронів. Один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі, три безпілотники були локаційно втрачені на півночі країни, ще один дрон залишався в повітрі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed” у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

“Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота”, – зазначили у ПС.

Зазначається, що “Шахеди” загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел, балістичну ракету “Іскандер-М” – із окупованого Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області та протирадіолокаційну ракету Х-31П – із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.