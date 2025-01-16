У Повітряних силах Збройних сил України створено спеціальну комісію для вивчення ситуації з переведенням військовослужбовців до інших родів і видів військ, зокрема в піхоту. Цей крок пов'язаний із заявами авіаційно-технічного персоналу щодо таких випадків.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Мета роботи комісії – запобігти переведенню військових дефіцитних спеціальностей, що може негативно вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил.

Йдеться про фахівців, які обслуговують техніку, та тих, хто пройшов навчання за кордоном для роботи із західним озброєнням.

У Повітряних силах запевнили, що вже ухвалено рішення щодо недопущення таких переведень. Наразі комісія перевіряє можливі порушення, які обіцяють виправити у разі їх виявлення.

“Військовослужбовці Повітряних Сил уже не перший рік посилюють бригади інших родів та видів Збройних Сил України на найгарячіших напрямках фронту, пліч-о-пліч із побратимами беруть участь у запеклих боях, у межах своїх можливостей нищать противника усім доступним озброєнням, як у штатних підрозділах Повітряних Сил, так і в складі інших підрозділів Сил оборони України“, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що військовослужбовців із підрозділів різних видів та родів військ, окрім гостродефіцитних спеціалістів, після підготовки направляють для посилення піхотних та штурмових бригад.