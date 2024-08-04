У Вишгородському районі Київської області горів будинок. Під час пожежі загинули бабуся з 10-річним онуком.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Зазначається, що у суботу, 3 серпня, о 23:59 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Блідча на вул. Кибенка.

До місця події було направлено черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іванків. Прибувши, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок.

“На жаль, під час гасіння було виявлено 2 тіла без ознак життя: жінка 1955 р.н. та хлопчик 2014 р.н., – бабуся з онуком”, – йдеться у повідомленні.

В ДСНС повідомили, що пожежу ліквідовано о 01:10. До гасіння залучили дев’ять рятувальників особового складу та три одиниці техніки. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.