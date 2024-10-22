Це рішення прийнято у відповідь на гібридну війну спроби диверсій Росії в Польщі.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Як міністра закордонних справ, мій обов’язок — рішуче відповісти. Першим кроком є ​​закриття російського консульства в Познані. Ми не зробимо ні кроку назад. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків», – написав міністр.

Польща закрила російське консульство у Познані, що є відповіддю на спробу диверсії, яку планував завербований російськими спецслужбами український громадянин. Він зізнався, що мав підірвати лакофарбову фабрику у Вроцлаві за наказом російських спецслужб.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що польським правоохоронцям відомі й інші диверсії, які росія планувала в Європі. Він анонсував оголошення рішення Міністерства закордонних справ з цього приводу. Окрім Познані, Росія має консульства у Кракові та Гданську.