Про це повідомив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
«Як міністра закордонних справ, мій обов’язок — рішуче відповісти. Першим кроком є закриття російського консульства в Познані. Ми не зробимо ні кроку назад. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків», – написав міністр.
Польща закрила російське консульство у Познані, що є відповіддю на спробу диверсії, яку планував завербований російськими спецслужбами український громадянин. Він зізнався, що мав підірвати лакофарбову фабрику у Вроцлаві за наказом російських спецслужб.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що польським правоохоронцям відомі й інші диверсії, які росія планувала в Європі. Він анонсував оголошення рішення Міністерства закордонних справ з цього приводу. Окрім Познані, Росія має консульства у Кракові та Гданську.