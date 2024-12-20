Суд засудив настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ (МП) до п’яти років ув’язнення за злочини, пов’язані з виправдовуванням війни Росії проти України та героїзацією російських військових формувань.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, під час проповідей священик неодноразово позитивно висловлювався про дії російської армії, вихваляв Володимира Путіна та висловлював надії на окупацію Вінницької області та інших центральних регіонів України. Його риторика не тільки підтримувала військову агресію, але й підривала національну безпеку.

“Протоієрей під час проповідей та спілкування з вірянами вихваляв очільника кремля та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу”, – йдеться у повідомленні.

У ході слідства було доведено інформаційно-підривну діяльність клірика на користь Росії. Спеціальні експертизи підтвердили, що його висловлювання є виправдовуванням російської агресії та пропагандою її учасників.

У серпні настоятелю було оголошено підозру за статтями 436-2 ч. 2 та ч. 3 Кримінального кодексу України.

Під час судового процесу зловмисник визнав свою провину і співпрацював зі слідством, що вплинуло на рішення суду. Розслідування велося співробітниками СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.