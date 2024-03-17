Сьогодні ряд росЗМі повідомили, що у Придністров'ї пролунав вибух в районі військового об'єкту, внаслідок влучання БпЛА.

В мережі поширились знімки пожежі в місті Тирасполь, нібито після влучання ударного безпілотника. Зокрема, деякі канали повідомляли, що атаковано обʼєкт тамтешнього міноборони.

Також пізніше з’явились кадри згорівшої військової техніки, нібито з місця подій.

В свою чергу влада Молдови заперечила причетність України до удару. Також вони заявили, що даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні, а техніка на знімках не працює вже кілька років.