В мережі поширились знімки пожежі в місті Тирасполь, нібито після влучання ударного безпілотника. Зокрема, деякі канали повідомляли, що атаковано обʼєкт тамтешнього міноборони.
Також пізніше з’явились кадри згорівшої військової техніки, нібито з місця подій.
В свою чергу влада Молдови заперечила причетність України до удару. Також вони заявили, що даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні, а техніка на знімках не працює вже кілька років.
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