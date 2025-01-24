Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський повідомив, що в регіоні залишилися запаси газу лише на кілька днів, а запасів вугілля для генерації електроенергії вистачить до середини лютого.

У коментарі російським ЗМІ Красносельський зазначив, що наявний газ у Придністров’ї вичерпується, і після цього ситуація стане дуже складною, повідомляє Newsmaker.

Запасів вугілля, яке використовується для роботи теплова електростанція на півдні регіону, вистачить “максимум до 16-17 лютого”.

“Буквально через кілька днів закінчиться той газ, що залишається у трубі, і без нього буде дуже важко. Звісно, без постачання газу, оскільки в Придністров’ї газифікована енергетика, для нас буде неможливо жити у таких умовах”, – підкреслив він.

Красносельський також звинуватив Молдову в перешкоджанні вирішенню проблеми. Він висловив сподівання, що якщо Молдова дотримуватиметься своїх обіцянок і постачання газу відбудеться через компанію Moldovagaz з європейських ринків, то його можна буде отримати вже завтра.

“Оплату Придністров’я гарантує. Усі затримки абсолютно штучні, всі заяви про затягування процесу з боку Придністров’я або Росії – неправдиві”, – резюмував лідер невизнаного регіону.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему. У відповідь Росія відмовилася постачати газ до Придністров’я іншими маршрутами, що призвело до серйозної енергетичної кризи в регіоні.