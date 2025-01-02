У самопроголошеній Придністровській Молдавській Республіці зупинено роботу всіх промислових підприємств через відсутність енергопостачання.

Про це заявив перший заступник голови уряду, міністр економічного розвитку так званої ПМР Сергій Оболонік, передають місцеві ЗМІ.

“Криза має настільки важкий характер, що немає потреби перераховувати, які підприємства зупинилися. Стоять усі промислові підприємства, за винятком лише тих, хто займається виробництвом продовольства. Для інших підприємств немає енергетичного ресурсу“, — заявив Оболоник.

Він додав, що ситуація є “керованою і прогнозованою”, однак якщо проблема з постачанням газу не буде вирішена, підприємства можуть втратити можливість відновити роботу.

Нагадаємо, 1 січня Україна оголосила про припинення постачання російського газу. У той же день у Придністров’ї було вимкнено централізоване опалення та гаряче водопостачання через відсутність газових постачань. За словами самопроголошеної влади, запаси газу в регіоні можуть закінчитися впродовж цього місяця.