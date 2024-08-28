У місті Покровськ на Донеччині через російські обстріли та наближення лінії фронту з понеділка припинять роботу банки.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«До кінця тижня в місті Покровськ ще працюватимуть банківські установи, із понеділка працюватимуть тільки банкомати. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Якщо люди будуть якнайшвидше евакуйовуватися, збережуть своє життя – буде дуже добре», – зазначив Філашкін.

За його словами, нині у Покровську залишаються 38 тисяч людей, зокрема 1900 дітей.

«Хочу нагадати, що до початку широкомасштабного вторгнення було більше 80 тисяч людей та 13 тисяч дітей», – зауважив він.

Як повідомлялося, у Донецькій області посилили комендантську годину в Селидівській, Курахівській, Костянтинівській та Покровській громадах.