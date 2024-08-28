Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«До кінця тижня в місті Покровськ ще працюватимуть банківські установи, із понеділка працюватимуть тільки банкомати. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Якщо люди будуть якнайшвидше евакуйовуватися, збережуть своє життя – буде дуже добре», – зазначив Філашкін.
За його словами, нині у Покровську залишаються 38 тисяч людей, зокрема 1900 дітей.
«Хочу нагадати, що до початку широкомасштабного вторгнення було більше 80 тисяч людей та 13 тисяч дітей», – зауважив він.
Як повідомлялося, у Донецькій області посилили комендантську годину в Селидівській, Курахівській, Костянтинівській та Покровській громадах.
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