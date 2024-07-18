Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
“Додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони”, — заявив він.
Крім того, Шмигаль повідомив, що уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.
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