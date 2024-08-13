Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області”, — йдеться в дописі.
Зазначається, що допуск осіб на зазначену територію здійснюється виключно за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.
Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України за телефоном 096 032-23-39.
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