Військове командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області”, — йдеться в дописі.

Зазначається, що допуск осіб на зазначену територію здійснюється виключно за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України за телефоном 096 032-23-39.