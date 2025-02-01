Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.
Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих військовозобов’язаних.
“Командування Сухопутних військ рішуче засуджує збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК й вимагає якнайшвидшого розслідування цього злочину та суворого покарання винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни”, — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію “Сирена”, здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.
Громадян закликають надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов’язаного, що зник разом із ним.
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