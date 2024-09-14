Премєр Британії заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено, однак натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

Про це пише Politico.

Ця публікація з’явилася після зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом. Як пише видання, Стармер зазначив, що рішення щодо надання Україні дозволу на застосування далекобійних ударів поки не прийняте, але додав, що ця тема може бути розглянута на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, запланованому на кінець місяця.

“Очевидно, що незабаром ми зберемося на ГА ООН у ширшому колі”, – зазначив британський прем’єр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США та Велика Британія разом з іншими союзниками досягли домовленості про дозвіл Україні на використання ракет Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії – це було однією з основних вимог Києва. Однак після зустрічі Байдена та Стармера Білий дім заявив, що не робитиме оголошень про зміну політики щодо передачі Україні ракет дальнього радіуса дії.