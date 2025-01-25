На інавгурації президента США Дональда Трампа американський мільярдер Ілон Маск показав жест, вельми схожий на нацистський "римський салют". У Верховній раді вважають, що це був лише “емоційний жест”, без привязки до нацистської ідеології.

Таку думку висловив депутат Верховної Ради від фракції “Слуга народу”, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтерв’ю Українським Новинам.

“Насправді, я не думаю, що це хоч якось пов’язано з нацистською ідеологією, мабуть, це такий випадковий емоційний жест, скоріше за все. Я не бачу якихось ознак, що Маск дотримується нацистської ідеології, тримає у шухляді там портрет Гітлера чи щось таке. Я в це не вірю”, – сказав Мережко.

Водночас нардеп пожартував, що жест Ілона Маска можна трактувати як політ на Марс.

Нагадаємо, на інавгурації президента США Дональда Трампа Ілон Маск привернув до себе увагу неочікуваним жестом, схожим на “зігу”. Момент, коли Маск б’є себе правою рукою в груди, а потім піднімає руку догори, потрапив у трансляцію і в мить став вірусним у соціальних мережах.