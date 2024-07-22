Звільнення нардепки Безуглої з посади: зареєстровано законопроєкт фото 1

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Чую, що Комітет з питань Регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра”, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Марʼяна Безугла повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.