Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“Чую, що Комітет з питань Регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра”, – зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні Марʼяна Безугла повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.
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