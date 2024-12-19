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У Верховній Раді відбулася штовханина між народними депутатами. Причиною є голосування щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини. ___ Слідкуй за @mezha_net #новиниукраїна #новини #україна #війна #ukraine

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Штовханина сталась між депутатами “ЄС” та “Слуги”. Спікер намагається всіх заспокоїти.

Причиною стало рішення щодо виключення Юрія Бойка зі складу Комітету з питань прав людини.

  • ВР повторно голосуватиме за вилучення Бойка з Комітету з прав людини
  • “Слуги народу” провалили важливі голосування щодо ОПЗЖ і Бойка
  • Рада провалила виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини