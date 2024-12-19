У Верховній Раді відбулася штовханина між народними депутатами. Причиною є голосування щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини. ___ Слідкуй за @mezha_net #новиниукраїна #новини #україна #війна #ukraine

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