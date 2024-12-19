Інформація про масове закриття фізичних осіб-підприємців (ФОПів) після ухвалення закону про підвищення податків є недостовірною - кількість нових реєстрацій ФОПів у 2024 році суттєво перевищує кількість припинених.

Про це повідомляє голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

“Станом на 01.12.2024 року кількість ФОПів становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих у цьому році – 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб. Показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92,0 тис. осіб”, – заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що лише за останні два місяці нових ФОПів зареєстровано на 7 тисяч більше, ніж було припинено: 47,7 тис. проти 40,7 тис.

Гетманцев наголосив, що статистика не свідчить про суттєве економічне зростання чи спад у підприємництві. Проте, на його думку, єдиний податок наразі частіше використовується як інструмент для ухилення від оподаткування великим та середнім бізнесом, а не для розвитку підприємництва.

Нагадаємо, що у середу, 18 грудня, видання “Опендатабот” повідомило про закриття 22,5 тисячі ФОПів в Україні після того, як президент підписав закон про підвищення податків наприкінці листопада. За даними видання, у перші дні після ухвалення закону кількість закриттів перевищувала 1 000 на добу, хоча зазвичай цей показник становить близько 700 ФОПів щодня.