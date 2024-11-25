Ракета KN-23/KN-24, використана Росією у війні проти України, містила компоненти, виготовлені компаніями з п'яти країн: Китаю, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що на порталі War&Sanctions оприлюднено новий список іноземних компонентів, знайдених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Росія отримала від КНДР понад 100 таких ракет і вперше використала їх у війні проти України наприкінці 2023 року.

Разом із ракетами Пхеньян відправив до Росії своїх військових спеціалістів, які займалися обслуговуванням пускових установок і фактично долучилися до воєнних злочинів проти України.

“Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах”, — зазначили у розвідці.

У ГУР нагадали, що 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

“Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії. Щонайменше один з них – перетворювач напруги з маркуванням британського виробника “XP Power” – виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення”, — йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, для отримання технологій для своїх програм озброєнь Росія та її союзники — КНДР і Іран — застосовують спільні схеми обходу міжнародних санкцій, що потребує відповідної реакції, зокрема посилення експортного контролю.