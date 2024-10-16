ЗС РФ наближаються до стратегічного постачальницького центру Покровськ, а також до вугільної шахти, що є життєво необхідною для металургійної промисловості України.

Про це повідомляє Reuters.

Шахта, що розташована в 10 км на захід від Покровська єдина, що виробляє спеціальний вид вугілля необхідний для коксування – важливого етапу в сталеварінні. Варто зазначити, що металургія є другою за значенням галуззю, що приносить Україні іноземну валюту. За перші вісім місяців поточного року на експорті металу країні вдалося заробити близько 2 мільярдів доларів.

“Ми могли б виробити до 7,5 мільйонів метричних тонн сталі до кінця року, а на наступний рік ми планували збільшення виробництва до понад 10 мільйонів. Але якщо ми втратимо Покровськ, тоді… ми впадемо до 2-3 мільйонів тонн”, – заявив голова асоціації українських металургів Олександр Каленков.

Значною проблемою може стати складність імпортування вугілля з інших країн через те, що українські порти більше пристосовані до експорту, а також через ризики пов’язані з ударами Росії по портах. Крім того, імпорт підвищить загальні витрати на виробництво.