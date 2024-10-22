Про це вона заявила під час передвиборчого виступу в Мічигані, повідомляє CNN.
Гарріс нагадала про неодноразові обіцянки Трампа завершити російсько-українську війну за добу, що, на її думку, означає капітуляцію України перед агресором.
Віцепрезидентка підкреслила, що перемога Трампа може суттєво вплинути на позиції Америки у світі.
“Прочитайте це і усвідомте, що він каже. Він би капітулював… Він зробив би так, щоб Україна капітулювала у боротьбі проти агресора, що порушив її суверенітет. Якщо Дональд Трамп став би президентом, Владімір Путін сидітиме у Києві. Усвідомте, що це означатиме для Америки і наших позицій у світі”, — заявила Гарріс.
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