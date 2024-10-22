Кандидатка в президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс висловила побоювання, що у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах "Путін сидітиме у Києві".

Про це вона заявила під час передвиборчого виступу в Мічигані, повідомляє CNN.

Гарріс нагадала про неодноразові обіцянки Трампа завершити російсько-українську війну за добу, що, на її думку, означає капітуляцію України перед агресором.

Віцепрезидентка підкреслила, що перемога Трампа може суттєво вплинути на позиції Америки у світі.