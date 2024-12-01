Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві, передає Європейська правда.

“Не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території – не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій.

Але ми розуміємо, що 5-та поправка (мається на увазі стаття 5 Північноатлантичного договору. – ред.), коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну”, — сказав Зеленський.

