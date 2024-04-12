З 2 травня 2023 року почав працювати Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який наразі налічує вже понад 36 тисяч облікових записів.

Про це заявив Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, за даними пресслужби МВС.

За його словами, Реєстр почав працювати 2 травня 2023 року — роботу з його створення доручили МВС, хоча на той час весь функціонал щодо зниклих безвісти був ще у Міністерстві реінтеграції.

“До адміністрування реєстру та видачі витягів за запитами Міністерство внутрішніх справ України було долучене в жовтні. Тобто з того часу ми отримали повноваження і працюємо за цим напрямком”, — сказав Добросердов.

Зазначено, що на момент передачі Реєстру до МВС у ньому вже було близько 9 тисяч облікових записів, а на даний час їх кількість перевищила 36 тисяч.

Добросердов підкреслив важливість міжнародного досвіду управління подібними реєстрами, а також необхідність постійного оновлення, верифікації та актуалізації інформації.

“Долю певної кількості людей можемо з’ясувати вже зараз, в умовах війни, але більшість вдасться відшукати вже після нашої Перемоги”, — наголосив уповноважений.

Зазначено, що метою Реєстру є з’ясування долі зниклих осіб, і планується розвиток аналітичної функції, щоб надавати інформацію про кількість жінок/чоловіків, військових/цивільних, а також щодо військових – у зв’язці з їхніми підрозділами.