Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.
Вона написала, що у застосунку “Резерв+” невдовзі почне працювати сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку та онлайн-рекрутинг.
“Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн – рекрутинг”, – анонсувала заступниця міністра.
Сервіс рекрутингу у застосунку “Резерв+”, за її словами, запрацює у жовтні.
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