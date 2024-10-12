Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації проанонсувала нову послугу в додатку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

Вона написала, що у застосунку “Резерв+” невдовзі почне працювати сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку та онлайн-рекрутинг.

“Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн – рекрутинг”, – анонсувала заступниця міністра.

Сервіс рекрутингу у застосунку “Резерв+”, за її словами, запрацює у жовтні.