У мобільному застосунку Резерв+ частково відновили послугу відстрочки від мобілізації, яка була недоступна після хакерської атаки на держреєстри.

Про це повідомила заступниця глави Міноборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“У Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків”, – зазначила вона у своєму дописі у Facebook.

Нагадаємо, у суботу, 4 січня, запрацював ще один реєстр – ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Також у Мін’юсті пообіцяли у короткі терміни відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.



Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.

