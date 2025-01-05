Про це повідомила заступниця глави Міноборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
“У Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків”, – зазначила вона у своєму дописі у Facebook.
Нагадаємо, у суботу, 4 січня, запрацював ще один реєстр – ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Також у Мін’юсті пообіцяли у короткі терміни відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.
Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.
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