У застосунку «Резерв+» з’явилася позначка, яка сповіщає, що власник акаунту вчасно оновив свої військово-облікові дані.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона пояснила, що позначка «Дані уточнено вчасно» зроблено для того, що користувачі не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася.

Також, за її словами, це спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами.

Нагадаємо, за неоновлення своїх даних загрожує штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень. Скільки саме доведеться сплатити — визначатимуть працівники ТЦК, які розглядатимуть кожну таку справу про адміністративне правопорушення.