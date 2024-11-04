Резерв+ розпочав бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Доступ до цієї нової функції мають лише ті, хто попередньо зареєструвався на бета-тестування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі — люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах”, – заявила заступниця.

Черногоренко пояснила, що громадяни, які вже мають відстрочку, зможуть подовжити її лише після завершення поточного строку, оскільки одночасно не може бути активними дві відстрочки.

Вона також висловила вдячність тим, хто, маючи відстрочку, бере участь у тестуванні сервісу, що дозволяє перевірити коректність роботи послуги для різних категорій громадян.

Після тестування послуга буде доступною для всіх протягом кількох днів.