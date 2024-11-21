У результаті ракетних ударів України по Курській області поранено високопоставленого генерала КНДР

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімного західного посадовця.
“Це перший раз, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту”, — йдеться у повідомленні.
Втім, чиновник не повідомив, як саме був поранений високопоставлений північнокорейський офіцер.
У свою чергу представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на прохання про коментарі.
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