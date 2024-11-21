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У результаті ракетних ударів України по Курській області поранено високопоставленого генерала КНДР

У результаті ракетних ударів України по території Курської області був поранений високопоставлений генерал з Північної Кореї.

Четвер, 21 листопада 2024, 22:20

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімного західного посадовця.

“Це перший раз, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту”, йдеться у повідомленні.

Втім, чиновник не повідомив, як саме був поранений високопоставлений північнокорейський офіцер.

У свою чергу представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на прохання про коментарі.

Теги: КНДР, Курщина, удари по території РФ

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