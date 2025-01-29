Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він зауважив, що це вже не перший випадок нападу на цей об’єкт.
За словами Коваленка, НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік, що робить його четвертим за величиною в Росії.
Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і бітум. Нафтопереробний завод є критично важливим для військових потреб Росії.
Коваленко наголошує, подібні атаки мають стратегічне значення, оскільки чим менше функціонуючих НПЗ у Росії, тим обмеженішими стають ресурси для забезпечення армії РФ паливом та іншими необхідними матеріалами.
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