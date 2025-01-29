У Кстово, Ніжегородська область РФ, сталася атака на нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у країні.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зауважив, що це вже не перший випадок нападу на цей об’єкт.

За словами Коваленка, НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік, що робить його четвертим за величиною в Росії.

Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і бітум. Нафтопереробний завод є критично важливим для військових потреб Росії.

Коваленко наголошує, подібні атаки мають стратегічне значення, оскільки чим менше функціонуючих НПЗ у Росії, тим обмеженішими стають ресурси для забезпечення армії РФ паливом та іншими необхідними матеріалами.