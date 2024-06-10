Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передає РИА Новости.

“Якщо вони не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ, — ред.), а от якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи і аеродроми, на яких вони базуються”, — сказав він.

Картаполов зазначив, що якщо літаки стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозитимуть в Україну, “де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому випадку претензій до “колишніх партнерів” нема”.

“А от якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети і повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується (можливості, — ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де”, — наголосив депутат.

Раніше начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що Україна розмістить частину винищувачів F-16 на авіабазах за кордоном. У такий спосіб планують захистити винищувачі від російських ударів, а також на них навчатимуться українські пілоти.