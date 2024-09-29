Понад 23 тисячі українських громадян росіяни утримують у пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах Росії, серед них 6127 – це діти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що людей вивозять під виглядом «евакуації» переважно в найбільш віддалені регіони Росії. Таким чином ворог намагається асимілювати якомога більше українців в російське суспільство та використовувати як дешеву, але надійну робочу силу.

У ЦНС повідомили, що найближчим часом Москва планує збільшити кількість пунктів тимчасового розміщення з 314 до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у “федеральному” бюджеті РФ.

Кричущим злочином путінського режиму на тимчасово окупованих територіях України є вивіз в Росію українських дітей. Один із багатьох прикладів – уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області.

“Міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках – злочином проти людяності. Тому закликаємо фіксувати та передавати всю інформацію про злочини окупантів і колаборантів, щоб зупинити це беззаконня та відновити мирне життя”, – нагадали в ЦНС.