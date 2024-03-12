Російське Міноборони у вівторок, 12 березня, повідомило що військовий Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області.

Про це пишуть “РИА Новости”.

Зазначається, що на борту перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів. Причиною катастрофи, за даними Міноборони, стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії.

У мережу потрапило відео літака, у якого горів двигун. Літак робить маневр розвороту і знижується, в якийсь момент із крила відвалюється обгоріла частина двигуна, на пізніших відео видно чорний дим у районі аеропорту.

За даними телеграм-каналу “База”, літак Іл-76, що впав в Іванівській області, здійснював навчальний політ. Як пише “База”, він злетів з аеродрому “Північний” і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту в літака загорівся двигун.

За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став відводити літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі кладовища.