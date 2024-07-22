Влада російського міста Туапсе, що на Кубані, заявила про відбиття атаки дронів. У місті розташований нафтопереробний завод.

Про атаку безпілотників повідомив глава Туапсинського району Сергій Бойко.

Так, за даними тамтешнього муніципального ситуаційного центру, атака тривала близько години — з 3:17 до 4:20. російська протиповітряна оборона нібито збила 8 безпілотників. Минулося без загиблих та поранених.

Згодом російські Telegram-канали повідомили, що місто повторно атакували дрони. Повідомлялося, що уламки одного з безпілотників упали на території Туапсинського НПЗ. В атаці звинуватили ЗСУ.

Зазначимо, що у травні цього Туапсинський НПЗ вже обстрілювали дронами. Після тої атаки підприємство зупинило свою роботу.