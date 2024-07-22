Про атаку безпілотників повідомив глава Туапсинського району Сергій Бойко.
Так, за даними тамтешнього муніципального ситуаційного центру, атака тривала близько години — з 3:17 до 4:20. російська протиповітряна оборона нібито збила 8 безпілотників. Минулося без загиблих та поранених.
Згодом російські Telegram-канали повідомили, що місто повторно атакували дрони. Повідомлялося, що уламки одного з безпілотників упали на території Туапсинського НПЗ. В атаці звинуватили ЗСУ.
Зазначимо, що у травні цього Туапсинський НПЗ вже обстрілювали дронами. Після тої атаки підприємство зупинило свою роботу.
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