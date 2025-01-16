Російське міноборони повідомило, що в ніч на 16 січня 2025 року їхня протиповітряна оборона перехопила 27 українських безпілотників над територією чотирьох регіонів Росії.

“Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 27 українських безпілотних літальних апаратів”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 15 БпЛА було знищено над Бєлгородською областю, сім – над Воронезькою, три – над Тамбовською та два – над Курською областю.