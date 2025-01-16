“Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 27 українських безпілотних літальних апаратів”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, 15 БпЛА було знищено над Бєлгородською областю, сім – над Воронезькою, три – над Тамбовською та два – над Курською областю.
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