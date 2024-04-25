Губернатор Сергій Цивільов заявив, що їх нібито змусили шахраї.
За його словами, жителі області нібито стали жертвами «атаки українських спецслужб».
«З початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони та озброєння для ЗСУ, мільйони рублів. Обманюють усіх. Під прицілом найбеззахисніші: наші батьки, наші близькі. Ми повинні це зупинити», — сказав губернатор.
Цивільов додав, що на підприємствах, в організаціях та установах області вводять «персональну відповідальність» керівників за «роз’яснювальну роботу» з цього приводу.