Губернатор Сергій Цивільов заявив, що їх нібито змусили шахраї.

За його словами, жителі області нібито стали жертвами «атаки українських спецслужб».

«З початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони та озброєння для ЗСУ, мільйони рублів. Обманюють усіх. Під прицілом найбеззахисніші: наші батьки, наші близькі. Ми повинні це зупинити», — сказав губернатор.

Цивільов додав, що на підприємствах, в організаціях та установах області вводять «персональну відповідальність» керівників за «роз’яснювальну роботу» з цього приводу.

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