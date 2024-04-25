Жителі Кемеровської області Росії від початку 2024 року переказали на Збройні сили України мільйони рублів.

Губернатор Сергій Цивільов заявив, що їх нібито змусили шахраї.

За його словами, жителі області нібито стали жертвами «атаки українських спецслужб».

«З початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони та озброєння для ЗСУ, мільйони рублів. Обманюють усіх. Під прицілом найбеззахисніші: наші батьки, наші близькі. Ми повинні це зупинити», — сказав губернатор.

Цивільов додав, що на підприємствах, в організаціях та установах області вводять «персональну відповідальність» керівників за «роз’яснювальну роботу» з цього приводу.