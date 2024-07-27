Про атаку дронів повідомили губернатор Рязанської області Павло Малков та Міноборони РФ.
За їхніми даними, уранці над Рязанською областю російська протиповітряна оборона збила 7 безпілотників. В обстрілі звинувачують Україну.
Тим часом у мережі публікують відео вибухів та дронів, що літають над Рязанню. Повідомляється, що під ударом могли бути місцевий нафтопереробний завод та аеродром «Дягілєво».
Окрім цього, міноборони РФ також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.
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