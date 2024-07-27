У російському місті Рязань уночі та зранку лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а в мережі писали, що під ударом могли бути нафтопереробний завод та військовий аеродром.

Про атаку дронів повідомили губернатор Рязанської області Павло Малков та Міноборони РФ.

За їхніми даними, уранці над Рязанською областю російська протиповітряна оборона збила 7 безпілотників. В обстрілі звинувачують Україну.

Тим часом у мережі публікують відео вибухів та дронів, що літають над Рязанню. Повідомляється, що під ударом могли бути місцевий нафтопереробний завод та аеродром «Дягілєво».

Окрім цього, міноборони РФ також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.