Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через значну шкоду довкіллю в Сумській області, де виявили майже 10 тонн мертвої риби в річці Сейм.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Ігор Зубович в телеефірі зазначив, що в річках Сейм і Десна не виявлено перевищення хімічних або високотоксичних речовин, проте зафіксовано органічне забруднення.

Крім того, Держекоінспекція разом з іншими органами активно працює над збиранням риби через масову загибель.

“Наразі на Сумщині зібрано майже 10 тонн риби. Злочини фіксуються та розраховується шкода довкіллю. Зареєстровано кримінальне провадження, проводиться розслідування”, – зазначив Зубович.