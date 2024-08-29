Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Ігор Зубович в телеефірі зазначив, що в річках Сейм і Десна не виявлено перевищення хімічних або високотоксичних речовин, проте зафіксовано органічне забруднення.
“Наразі на Сумщині зібрано майже 10 тонн риби. Злочини фіксуються та розраховується шкода довкіллю. Зареєстровано кримінальне провадження, проводиться розслідування”, – зазначив Зубович.
- Ситуація з якістю води у річках Сейм і Десна контрольована
- Росіяни отруїли воду у річці Сейм на Курщині, що впадає у Десну
- На фронті за добу відбулося 195 боєзіткнень, — Генштаб