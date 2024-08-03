Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією охоронців кордону, про виявлення тіла людини у Тисі прикордонників відділу “Тячів” Мукачівського загону повідомили румунські колеги.
“Тіло чоловічої статі виявили учора ввечері, воно має ознаки довготривалого перебування у воді”, — йдеться у повідомленні.
Наразі уточнюється інформація щодо наявності у потопельника документів, а також встановлюється особа загиблого.
Як зауважили у ДПСУ, від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, це вже 39-й випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону.
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