Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

За його словами, ціллю удару був об’єкт енергетичної інфраструктури.

“Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об’єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків атаки, і подробиці будуть повідомлені пізніше.